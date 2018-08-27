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На 39 посад суддів Антикорупційного суду претендують поки 6 охочих

Понеділок, 27 серпня 2018, 16:58

За три тижні до завершення терміну подання документів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду заявки подали лише 6 кандидатів.

Відповідну інформацію оприлюднила Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Так, серед претендентів, судді Львівського, Донецького, Чернівецького та Київського судів.

Зокрема, суддя Солом'янського райсуду столиці Вікторія Кицюк, яка стала відома після інциденту з поліцейськими під час оформлення протоколу щодо неправильного паркування.

А також на посади суддів ВАСУ подали документи доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Т. Шевченка та приватний адвокат.

Як повідомлялося, конкурс на посади суддів до Антикорупційного суду оголосили ще 2 серпня. Заявки почали приймати з 8 серпня, останній день подачі — 14 вересня.

Загалом, до Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них — 12 посад до Апеляційної палати.

Раніше повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів розраховує, що конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду завершиться в першій половині лютого 2019 року.

Голова ВККС Сергій Козьяков розповів, що комісія надаватиме рекомендації, після чого затвердити кандидатів має Вища рада правосуддя, а вже тоді відповідний указ має підписати президент.

Раніше Козьяков заявив, що за останні 3,5 роки кількість суддів в Україні зменшилася на 3,2 тисячі, або на понад третину.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суд
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