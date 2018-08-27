На 39 должностей судей Антикоррупционного суда претендуют пока 6 желающих

За три недели до окончания срока подачи документов на должности судей Высшего антикоррупционного суда заявки подали только 6 кандидатов.

Соответствующую информацию обнародовала Высшая квалификационная комиссия судей.

Так, среди претендентов, судьи Львовского, Донецкого, Черновицкого и Киевского судов.

В частности, судья Соломенского райсуда столицы Виктория Кицюк, которая стала известна после инцидента с полицейскими во время оформления протокола о неправильной парковки.

А также на должности судей ВАСУ подали документы доцент, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Т. Шевченко и частный адвокат.

Как сообщалось, конкурс на должности судей в Антикоррупционного суда объявили еще 2 августа. Заявки начали принимать с 8 августа, последний день подачи - 14 сентября.

В общем, в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей рассчитывает, что конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда завершится в первой половине февраля 2019 года.

Председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, что комиссия будет давать рекомендации, после чего утвердить кандидатов должен Высший совет правосудия, а уже тогда соответствующий указ должен подписать президент.

Ранее Козьяков сообщил, что за последние 3,5 года количество судей в Украине уменьшилось на 3,2 тысячи, или более чем на треть.