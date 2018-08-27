Протримавши кілька годин, ФСБ відпустила кримського татарина Медінова

Опівдні 27 серпня співробітники російського ФСБ відпустили затриманого раніше на адмінкордоні з окупованим півостровом кримського татарина Решата Медінова.

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелялов.

За його словами, з 4 ранку Медінов перебував в управлінні ФСБ у Красноперекопську.

Решат Медінов

Як повідомив журналіст ATR Шевкет Наматуллаєв, від близьких Медінова він дізнався, що з ним у ФСБ "проводили бесіду".

"Цілий і неушкоджений. Інших подробиць немає", - додав Наматуллаєв у Facebook.

Через дві години журналіст повторив свій пост про звільнення Медінова, але фрази "цілий і неушкоджений" у ньому вже не було.

За інформацією групи "Кримська солідарність", Медінов працює водієм, і в понеділок його пасажири залишилися без транспортного засобу на адмінкордоні.

Раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом "прикордонники" ФСБ РФ близько 4 ранку 27 серпня затримали кримського татарина Решата Медінова.