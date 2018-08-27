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Протримавши кілька годин, ФСБ відпустила кримського татарина Медінова

Понеділок, 27 серпня 2018, 17:34

Опівдні 27 серпня співробітники російського ФСБ відпустили затриманого раніше на адмінкордоні з окупованим півостровом кримського татарина Решата Медінова.

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелялов.

За його словами, з 4 ранку Медінов перебував в управлінні ФСБ у Красноперекопську.

 
Решат Медінов

Як повідомив журналіст ATR Шевкет Наматуллаєв, від близьких Медінова він дізнався, що з ним у ФСБ "проводили бесіду".

"Цілий і неушкоджений. Інших подробиць немає", - додав Наматуллаєв у Facebook.

Через дві години журналіст повторив свій пост про звільнення Медінова, але фрази "цілий і неушкоджений" у ньому вже не було.

За інформацією групи "Кримська солідарність", Медінов працює водієм, і в понеділок його пасажири залишилися без транспортного засобу на адмінкордоні.

Раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом "прикордонники" ФСБ РФ близько 4 ранку 27 серпня затримали кримського татарина Решата Медінова.

Українська правда

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Теми: кримські татариРосіяКримФСБ
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