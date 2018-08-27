Продержав несколько часов, ФСБ отпустила крымского татарина Мединова

Около полудня 27 августа сотрудники российского ФСБ отпустили задержанного ранее на админгранице с оккупированным полуостровом крымского татарина Решата Мединова.

Об этом сообщает в Facebook заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов.

По его словам, с 4 утра Мединов находился в управлении ФСБ в Красноперекопске.

Решат Мединов

Как сообщил журналист ATR Шевкет Наматуллаев, от близких Мединова он узнал, что с ним в ФСБ "проводили беседу".

"Цел и невредим. Других подробностей нет", - добавил Наматуллаев в Facebook.

Через два часа журналист повторил свой пост об освобождении Мединова, но фразы "цел и невредим" в нем уже не было.

По информации группы "Крымская солидарность", Мединов работает водителем, и в понедельник его пассажиры остались без транспортного средства на админгранице.

Ранее сообщалось, что на административной границе с оккупированным Крымом "пограничники" ФСБ РФ около 4 утра 27 августа задержали крымского татарина Решата Мединова.