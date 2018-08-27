Продержав несколько часов, ФСБ отпустила крымского татарина Мединова
Около полудня 27 августа сотрудники российского ФСБ отпустили задержанного ранее на админгранице с оккупированным полуостровом крымского татарина Решата Мединова.
Об этом сообщает в Facebook заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов.
По его словам, с 4 утра Мединов находился в управлении ФСБ в Красноперекопске.
Как сообщил журналист ATR Шевкет Наматуллаев, от близких Мединова он узнал, что с ним в ФСБ "проводили беседу".
"Цел и невредим. Других подробностей нет", - добавил Наматуллаев в Facebook.
Через два часа журналист повторил свой пост об освобождении Мединова, но фразы "цел и невредим" в нем уже не было.
По информации группы "Крымская солидарность", Мединов работает водителем, и в понедельник его пассажиры остались без транспортного средства на админгранице.
Ранее сообщалось, что на административной границе с оккупированным Крымом "пограничники" ФСБ РФ около 4 утра 27 августа задержали крымского татарина Решата Мединова.