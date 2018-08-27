Екс-лідер Pink Floyd потрапив в "чистилище" сайту "Миротворець"

Колишній лідер рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс потрапив в базу даних українського сайту "Миротворець", після інтерв'ю російському виданню "Известия".

Про це свідчать дані сайту.

Відзначається, що причиною внесення Уотерса в базу стала "антиукраїнська пропаганда, замах на територіальну цілісність України і участь в спробах легалізації анексії Криму Росією".

У своєму інтерв'ю співак заявив, що Росія має всі права на Крим.

"Я не дуже сильний в геополітиці. Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії і росіян. Існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади на Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії", - цитує Уотерса видання.

Також, на думку екс-лідера Pink Floyd, в тому, що Україна "розділена на дві частини, звинувачувати Росію просто смішно".

Як повідомлялося, поліція Києва розслідує кримінальне провадження щодо публікації інтернет-ресурсом "Миротворець" списків журналістів, нібито акредитованих на окупованих територіях Донбасу.

24 травня 2016 року "Миротворець" оприлюднив оновлений список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.

Сайт пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.