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Екс-лідер Pink Floyd потрапив в "чистилище" сайту "Миротворець"

Понеділок, 27 серпня 2018, 18:40
Екс-лідер Pink Floyd потрапив в чистилище сайту Миротворець

Колишній лідер рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс потрапив в базу даних українського сайту "Миротворець", після інтерв'ю російському виданню "Известия".

Про це свідчать дані сайту.

Відзначається, що причиною внесення Уотерса в базу стала "антиукраїнська пропаганда, замах на територіальну цілісність України і участь в спробах легалізації анексії Криму Росією".

У своєму інтерв'ю співак заявив, що Росія має всі права на Крим.

"Я не дуже сильний в геополітиці. Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії і росіян. Існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади на Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії", - цитує Уотерса видання.

Також, на думку екс-лідера Pink Floyd, в тому, що Україна "розділена на дві частини, звинувачувати Росію просто смішно".

 

Як повідомлялося, поліція Києва розслідує кримінальне провадження щодо публікації інтернет-ресурсом "Миротворець" списків журналістів, нібито акредитованих на окупованих територіях Донбасу.

24 травня 2016 року "Миротворець" оприлюднив оновлений список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.

Сайт пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнаКриманексія
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