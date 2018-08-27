Экс-лидер Pink Floyd попал в "чистилище" сайта "Миротворец"

Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", после интервью российскому изданию "Известия".

Об этом свидетельствуют данные на указанном сайте.

Отмечается, что причиной внесения Уотерса в базу стала "антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостностью Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

В своем интервью певец заявил, что Россия имеет все права на Крым.

"Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", - цитирует Уотерса издание.

Кроме того, по мнению экс-лидера Pink Floyd, в том, что Украина "разделена на две части, обвинять Россию просто смешно".

Как сообщалось, полиция Киева расследует уголовное производство о публикации интернет-ресурсом "Миротворец" списков журналистов, якобы аккредитованных на оккупированных территориях Донбасса.

24 мая 2016 года "Миротворец" обнародовал обновленный список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Также сайт связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.