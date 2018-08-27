Бойовики обстріляли позиції ООС біля Луганського, 1 військовий поранений

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Понеділок, 27 серпня 2018, 18:49

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, серед них два рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, один військовий поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Противник відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Гнутове та Водяне", - йдеться у повідомленні.

В районі Луганського бойовики обстріляли військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 і 82 мм, а біля населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна
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