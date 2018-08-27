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Боевики обстреляли позиции ООС возле Луганского, 1 военный ранен

Понедельник, 27 августа 2018, 18:49

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Противник открывал прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Крымское, Луганское, Южное, Гнутово и Водяное", - говорится в сообщении.

В районе Луганского боевики обстреляли военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 120 и 82 мм, а у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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