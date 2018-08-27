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Незадовго до великої акції протесту Навального взяли під тривалий арешт

Понеділок, 27 серпня 2018, 18:54

Тверський суд Москви призначив 30 діб арешту російському опозиціонеру Олексію Навальному, визнавши його винним в організації несанкціонованого заходу в січні 2018 року.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на рішення суду, ухвалене в понеділок.

За інформацією агентства, йдеться про січневу акції, коли на Навального було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Відзначається, що 25 серпня співробітники поліції затримали Навального біля його будинку і відвезли до відділку, де він і перебував до суду.

Як відомо, 28 січня Навальний провів акцію протесту в центрі Москви проти свого недопуску до президентських виборів.

7 серпня Навальний оголосив про проведення всеросійської акції проти підвищення пенсійного віку в Росії і запланував її початок на 7 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясудопозиціяарешт
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