Незадовго до великої акції протесту Навального взяли під тривалий арешт

Тверський суд Москви призначив 30 діб арешту російському опозиціонеру Олексію Навальному, визнавши його винним в організації несанкціонованого заходу в січні 2018 року.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на рішення суду, ухвалене в понеділок.

За інформацією агентства, йдеться про січневу акції, коли на Навального було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Відзначається, що 25 серпня співробітники поліції затримали Навального біля його будинку і відвезли до відділку, де він і перебував до суду.

Як відомо, 28 січня Навальний провів акцію протесту в центрі Москви проти свого недопуску до президентських виборів.

7 серпня Навальний оголосив про проведення всеросійської акції проти підвищення пенсійного віку в Росії і запланував її початок на 7 вересня.