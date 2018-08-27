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Незадолго до крупной акции протеста Навального взяли под длительный арест

Понедельник, 27 августа 2018, 18:54

Тверской суд Москвы назначил 30 суток ареста российскому оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, принятое в понедельник .

По информации агентства, речь идет о январской акции, когда на Навального был составлен протокол об административном правонарушении.

Отмечается, что 25 августа сотрудники полиции задержали Навального возле его дома и увезли в отделение, где он и находился до суда.

Как известно, 28 января Навальный провел акцию протеста в центре Москвы против своего недопуска на президентские выборы.

7 августа Навальный объявил о проведении всероссийской акции против повышения пенсионного возраста в России и запланировал ее начало на 7 сентября.

Темы: Росcиясудоппозицияарест
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