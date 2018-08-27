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В окупованому Криму зникли українські школи – ЗМІ

Понеділок, 27 серпня 2018, 22:33

В окупованому Росією Криму взагалі не залишилося українських шкіл, а кількість шкіл із кримськотатарською мовою навчання скоротилася більш як удвічі.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"За офіційними даними так званого міністерства освіти, науки і молоді Криму, в 2017/2018 роках функціонує сім муніципальних освітніх установ з кримськотатарською мовою навчання, чотири – з російською та кримськотатарською мовами навчання і п’ять освітніх установ, що змінили статус школи кримськотатарської мови навчання на загальноосвітні заклади, тобто без визначення мови навчання", – сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Водночас активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін заявив, що ситуація з вивченням української мови ще гірша.

"Із семи українських шкіл, які були до моменту окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведені на російську або на змішану мову навчання, де є класи з українською мовою навчання. Але більшість класів – із російською мовою навчання. Яскравий приклад – це українська гімназія в Сімферополі", – зазначив Кузьмін.

Стаття 10 ухваленої на півострові після його окупації "Конституції Республіки Крим" надає статус державних кримськотатарській, українській та російській мовам.

Теми: КриманексіяРосіямоваУкраїна
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