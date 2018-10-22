Наречену вбитого журналіста Хашоггі взяли під охорону

Турецька влада взяла під цілодобову охорону наречену журналіста Джамаля Хашоггі, який був убитий у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Про це повідомляє Anadolu.

Як стало відомо агенству, рішення про надання охорони Хатідже Дженгіз губернатор Стамбула прийняв у неділю.

При цьому, точна причина взяття під охорону не вказана.

Хатідже Дженгіз - громадянка Туреччини. Вона чекала Джамаля Хашоггі біля дверей консульства 2 жовтня - у день його зникнення.

Хашоггі пішов у консульство, щоб отримати документи для укладення шлюбу.

Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня під час візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили.

2 жовтня до Стамбула прибули 15 громадян Саудівської Аравії, серед яких і чиновники. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину.

За понад два тижні керівництво Саудіської Аравії визнало - Хашоггі було вбито. Прокурор країни заявив, що Хашоггі помер після "дискусій" у консульстві у Стамбулі, які "переросли у сварку та бійку".