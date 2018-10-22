Невесту убитого журналиста Хашогги взяли под охрану

Турецкие власти взяли под круглосуточную охрану невесту журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает Anadolu.

Как стало известно агентству, решение о предоставлении охраны Хатидже Дженгиз губернатор Стамбула принял в воскресенье.

При этом, точная причина взятия под охрану не указана.

Хатидже Дженгиз - гражданка Турции. Она ждала Джамаля Хашогги у дверей консульства 2 октября - в день его исчезновения.

Хашогги пошел в консульство, чтобы получить документы для заключения брака.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.

Спустя более чем 2 недели власти Саудовской Аравии признали - Хашогги был убит. Прокурор страны заявил, что Хашогги скончался после "дискуссий" в консульстве в Стамбуле, которые "переросли в ссору и драку".