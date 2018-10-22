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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених

Понеділок, 22 жовтня 2018, 07:25
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених

Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим тиші, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00.

Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій ОС в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.

"На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї.

Позиції ОС в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер", - наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, 8 окупантів знищено та ще 2 поранено.

"Від початку доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій у районі Новотроїцького", - йдеться у звіті.

Теми: ООСбойові дії
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