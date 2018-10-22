ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим тишины, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружения. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.

"На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции ОС в районах Крымского и Широкиного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а возле Счастья по нашим защитникам вел огонь снайпер", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, 8 оккупантов уничтожено и еще 2 получили ранения.

"С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций в районе Новотроицкого", - говорится в отчете.