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Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

Понеділок, 22 жовтня 2018, 09:41

Технічні служби залізниці Тайвані отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. 

В аварії на Тайвані загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років, повідомляє DW.

За півгодини до масштабної аварії потяга машиніст повідомив про проблеми із гальмівною системою, повідомив 22 жовтня менеджер із технічних питань тайванської залізниці, передає dpa.

Деталі інциденту встановлюють.

21 жовтня швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів.

Загинули не менше 18 осіб, ще 187 - поранені. Наймолодшій жертві було лише 9 років.

"Ми з'ясуємо причину якомога швидше", – пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень.

Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.

Теми: аварія
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