Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

1670 переглядів
Понеділок, 22 жовтня 2018, 09:41

Технічні служби залізниці Тайвані отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. 

В аварії на Тайвані загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років, повідомляє DW.

За півгодини до масштабної аварії потяга машиніст повідомив про проблеми із гальмівною системою, повідомив 22 жовтня менеджер із технічних питань тайванської залізниці, передає dpa.

Деталі інциденту встановлюють.

21 жовтня швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів.

Загинули не менше 18 осіб, ще 187 - поранені. Наймолодшій жертві було лише 9 років.

"Ми з'ясуємо причину якомога швидше", – пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень.

Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.

Теми: аварія
powered by lun.ua
По темі
Два вантажні кораблі зіткнулися поблизу Корсики, стався розлив нафти 8 жовтня 2018, 18:09
На Закарпатті через аварію 16 сіл лишилися без газу 29 вересня 2018, 18:03
На Харківщині електричка зіткнулась із товарним поїздом. Є постраждалі 12 вересня 2018, 13:01
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
дослідження

Чому ранкова піца іноді краще, ніж солодкі снекові сніданки

гастро-новини

Як у Львові в ресторанах їли і не платили