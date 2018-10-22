Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

Технічні служби залізниці Тайвані отримали інформацію про несправні гальма перед аварією.

В аварії на Тайвані загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років, повідомляє DW.

At least 18 people have been killed and 178 others injured after a train derailed in Yilan County in northeastern Taiwan, according to an update from the island's transport ministry https://t.co/HfhRwHZd7M pic.twitter.com/EHEmEqgUOd — CNN International (@cnni) October 22, 2018

За півгодини до масштабної аварії потяга машиніст повідомив про проблеми із гальмівною системою, повідомив 22 жовтня менеджер із технічних питань тайванської залізниці, передає dpa.

Recovery efforts are underway after one of Taiwan's fastest passenger trains carrying more than 360 people derailed, killing at least 18 #普悠瑪



More on the latest updates: https://t.co/Zm5n6f8KmY pic.twitter.com/gdkvpdWOjE — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 22, 2018

Деталі інциденту встановлюють.

21 жовтня швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів.

Загинули не менше 18 осіб, ще 187 - поранені. Наймолодшій жертві було лише 9 років.

"Ми з'ясуємо причину якомога швидше", – пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень.

Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.