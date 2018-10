Авария поезда на Тайване: машинист сообщал о неисправных тормозах

Технические службы железной дороги Тайваня получили информацию о неисправных тормозах перед аварией.

В аварии на Тайване погибли по меньшей мере 18 человек, молодой жертве было всего 9 лет, сообщает DW.

At least 18 people have been killed and 178 others injured after a train derailed in Yilan County in northeastern Taiwan, according to an update from the island's transport ministry https://t.co/HfhRwHZd7M pic.twitter.com/EHEmEqgUOd