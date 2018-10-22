Бойовики на Донбасі підстрелили мирного жителя

21 жовтня бойовики окупованих території Донецької області обстріляли населений пункт Мар'їнка, в результаті чого постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил з посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації.

Зазначається, що вогонь вівся з напрямку окупованого населеного пункту Трудівський.

"Внаслідок обстрілу зазнав наскрізного кульового поранення нижньої кінцівки місцевий мешканець, громадянин Б, 1978 року народження, який в момент влучання в нього бандитської кулі перебував на власній присадибній ділянці", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі поранений перебуває у районній лікарні Курахового.