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Боевики на Донбассе подстрелили мирного жителя

Понедельник, 22 октября 2018, 10:41

21 октября боевики оккупированных территорий Донецкой области обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего пострадал местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

Отмечается, что огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовская.

"В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б, 1978 года рождения, в момент попадания в него бандитской пули он находился на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас раненный находится в районной больнице Курахово.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассДонецкая областьоккупациявойна
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