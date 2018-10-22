Боевики на Донбассе подстрелили мирного жителя
Понедельник, 22 октября 2018, 10:41
21 октября боевики оккупированных территорий Донецкой области обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего пострадал местный житель.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.
Отмечается, что огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовская.
"В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б, 1978 года рождения, в момент попадания в него бандитской пули он находился на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас раненный находится в районной больнице Курахово.
Украинская правда