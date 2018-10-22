Боевики на Донбассе подстрелили мирного жителя

1105 просмотров
Понедельник, 22 октября 2018, 10:41

21 октября боевики оккупированных территорий Донецкой области обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего пострадал местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

Отмечается, что огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовская.

"В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б, 1978 года рождения, в момент попадания в него бандитской пули он находился на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас раненный находится в районной больнице Курахово.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Донецкая область оккупация война
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики 3 часа обстреливали позиции ВСУ около Счастья 23 октября 2018, 08:09
ООС: Враг совершил 5 обстрелов, потерь нет 22 октября 2018, 18:22
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых 22 октября 2018, 07:25
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
здоровье

Осторожно, шаурма! Как избежать отравлений

мнение

Почему вам нужно завести собаку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів