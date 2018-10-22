54 депутати проігнорували майже всі голосування Ради в жовтні – КВУ

54 народні депутати майже не голосували у жовтні, пропустивши 90% голосувань, із них 14 – не проголосували жодного разу за місяць.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

"Нульові показники голосувань у Вадима Рабіновича, Костянтина Жеваго, Дмитра Яроша, Лева Підлісецького, Романа Зварича, Гліба Загорія, Юхима Звягільського, Дмитра Голубова", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що жодного разу не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

"Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою", - додали в КВУ.

Також зазначається, що частина відомих депутатів проголосували лише кілька разів за місяць.

Серед них Дмитро Добкін (взяв участь в 5,4% голосувань), Андрій Білецький (7,3%), Віталій Хомутиннік (7,6%), Євгеній Мураєв (7,6%), Сергій Ківалов (8,8%), Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрій Лозовой (10,2%).

Відзначається, що часто політики не голосували, хоч офіційно були зареєстровані на засіданні.

Найбільше депутатів, що пропустили 90% голосувань, у групі "Воля Народу" (8 осіб) та фракції "Опозиційний блок" (11 осіб).

Загалом у жовтні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було проведено 275 голосувань. За цей час було прийнято 17 законодавчих актів. Зокрема, прийнято за основу проект закону про статус української мови, підтримано постанову щодо санкцій відносно власників телеканалів 112 та NewsOne, а також закон про визнання офіційним вітання "Слава Україні! – Героям слава!".