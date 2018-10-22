54 депутата проигнорировали почти все голосования Рады в октябре – КИУ

54 народных депутата почти не голосовали в октябре, пропустив 90% голосований, из них 14 – не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Нулевые показатели голосований у Вадима Рабиновича, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Романа Зварыча, Глеба Загория, Ефима Звягильского, Дмитрия Голубова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни разу не проголосовали беглые депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

"Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая содержится под стражей", - добавили в КИУ.

Также отмечается, что часть известных депутатов проголосовали только несколько раз в месяц.

Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Белецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%) Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрей Лозовой (10,2%).

Отмечается, что часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании.

Больше всего депутатов, которые пропустили 90% голосований, в группе "Воля Народа" (8 человек) и фракции "Оппозиционный блок" (11 человек).

Всего в октябре состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 275 голосований. За это время было принято 17 законодательных актов. В частности, принят за основу проект закона о статусе украинского языка, поддержано постановление о санкциях в отношении владельцев телеканалов 112 и NewsOne, а также закон о признании официальным приветствие "Слава Украине! – Героям слава!".