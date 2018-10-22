В УПЦ КП прокоментували КДБістське минуле російського патріарха Кирила

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що не виключено, що патріарх Російської православної церкви Кирил, який у радянські часи співпрацював з Комітетом держбезпеки, досі залишається під впливом спецслужб РФ.

Про це він сказав під час спілкування з вірянами у чаті на сайті "Главред".

Перед цим у нього запитали, чи вважає він патріарха Кирила справді віруючою людиною, чи працівник КДБ не може бути істинно віруючим?

На це Зоря відповів, що не сумнівається у тому, що Кирил є віруючим, але часто він буває засліплений політичними розрахунками і владолюбством.

"Що стосується співпраці з КДБ, то слід розуміти, що в Радянському Союзі єпископ не міг не співпрацювати з КДБ, бо без дозволу від цієї структури не можна було діяти легально. Однак одні єпископи йшли на таку співпрацю заради блага церкви, а інші, навпаки, працювали на КДБ, використовуючи своє церковне положення", - сказав представник УПЦ КП.

Він додав, що людина, яка сама викрила і виявила свої зв’язки з КДБ, не може надалі бути співпрацівником і з усіх ієрархів РПЦ лише один патріарх Філарет неодноразово ясно і прямо розповідав про те, яка була співпраця з КДБ, і в чому вона полягала.

"Патріарх Кирил ніколи не визнавав, що він співпрацював з КДБ, що дає підстави, окрім всього іншого, вважати, що він залишається під впливом російських спеціальних служб", - наголосив Зоря.

Раніше віце-прем'єр Болгарії Валерій Симеонов назвав патріарха Московського і всієї Русі "агентом КДБ" і "сигаретним митрополитом Росії".

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.