В УПЦ КП прокомментировали КГБистское прошлое российского патриарха Кирилла

Архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что не исключено, что патриарх Русской православной церкви Кирилл, который в советские время сотрудничал с Комитетом госбезопасности, до сих пор остается под влиянием спецслужб РФ.

Об этом он сказал во время общения с верующими в чате на сайте "Главред".

Перед этим у него спросили, считает ли он патриарха Кирилла действительно верующим человеком, или работник КГБ не может быть истинно верующим?

На это Заря ответил, что не сомневается в том, что Кирилл является верующим, но часто он бывает ослеплен политическими расчетами и властолюбием.

"Что касается сотрудничества с КГБ, то следует понимать, что в Советском Союзе епископ не мог не сотрудничать с КГБ, потому что без разрешения от этой структуры нельзя было действовать легально. Однако одни епископы шли на такое сотрудничество ради блага церкви, а другие, наоборот, работали на КГБ, используя свое церковное положение", - сказал представитель УПЦ КП.

Он добавил, что человек, который сам разоблачил и обнаружил свои связи с КГБ, не может в дальнейшем быть сотрудником и со всех иерархов РПЦ только один патриарх Филарет неоднократно ясно и прямо говорил о том, каким было сотрудничество с КГБ, и в чем оно заключалось.

"Патриарх Кирилл никогда не признавал, что он сотрудничал с КГБ, что дает основания, кроме всего прочего, считать, что он остается под влиянием российских спецслужб", - подчеркнул Зоря.

Ранее вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Московского и всея Руси "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России".

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.