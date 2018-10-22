Проблемы с электричками в Киеве: в Укрзализныце "перевели стрелки"

Количество поездов городской электрички в Киеве уменьшилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика.

Так в "Укрзализныце" прокомментировали проблемы с движением городской электрички в столице.

Отмечается, что 22 октября 2018 года на линию вышло семь составов вместо девяти.

"Два поезда не ходили из-за отсутствия локомотивных бригад КП "Киевпастранс", а не из-за нарушения графика движения поездов", - заявляют в "Укрзализныце".

Там отмечают, что заявка на количество поездов КП "Киевпастранс" ежесуточно согласуется с "Укрзализныцей". Графиком движения городских электропоездов в Киеве предусмотрено ежедневное курсирование девяти электропоездов в рабочие дни и шести - в выходные.

По данным "Укрзализныци", сейчас на станции Борщаговка-Техническая находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 состава и один состав проходит испытания после ремонта.

Отмечается, что за 9 месяцев 2018 для КП "Киевпастранс" проведен ремонт 22 электропоездов, более 400 раз было проведено техническое обслуживание различных видов.

"Укрзализныця" также призывает к комплексному подходу в вопросе функционирования городской электрички. В частности, в ПАО предлагают коммунальщикам закупить новые поезда.

Как сообщалось, жители столичной Троещины утром 22 октября заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде. Позже движение возобновили, люди оставили пути.

В пресс-службе КП "Киевпастранс" "Украинской правде" заявили, что "ситуация с задержкой электрички, в результате чего на платформах скапливается количество пассажиров, которое не способен вместить один поезд, возникает не по их вине".

"Проблема не только в самых вагонах, но и в инфраструктуре, принадлежащей филии "Південно-Західна залізниця". Приоритетность в работе колеи предоставляется железной дороги и ее поездам. Поэтому некоторые поезда городской электрички опаздывают не по причине, что машинист вовремя уехал, а потому, что стрелки переключаются с приоритетностью для скоростных поездов", - заявила УП заместитель начальника службы по связям с общественностью Людмила Сергиенко.