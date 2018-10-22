ООС: Ворог здійснив 5 обстрілів, втрат немає

Упродовж поточної доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Там розповіли, що противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність окупаційних військ зафіксували поблизу Мар’їнки.

"Вогонь російсько-окупаційних військ вівся по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Новотроїцьке та Лебединське. Внаслідок ворожої діяльності жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил сьогодні не постраждав", - зазначили у прес-центрі.

У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири українських підрозділів та частин одразу приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали військові.