ООС: Ворог здійснив 5 обстрілів, втрат немає

247 переглядів
Понеділок, 22 жовтня 2018, 18:22

Упродовж поточної доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Там розповіли, що противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність окупаційних військ зафіксували поблизу Мар’їнки.

"Вогонь російсько-окупаційних військ вівся по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Новотроїцьке та Лебединське. Внаслідок ворожої діяльності жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил сьогодні не постраждав", - зазначили у прес-центрі.

У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири українських підрозділів та частин одразу приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали військові.

Українська правда
Теми: ООС Донбас бойові дії
powered by lun.ua
По темі
ООС: Бойовики 3 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Щастя 23 жовтня 2018, 08:09
Бойовики на Донбасі підстрелили мирного жителя 22 жовтня 2018, 10:41
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених 22 жовтня 2018, 07:25
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
психологія

Як друзі впливають на наше здоров'я

скандал

У школі дитині не дали солодощів, бо її мама не здала гроші