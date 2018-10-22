ООС: Враг совершил 5 обстрелов, потерь нет

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Понедельник, 22 октября 2018, 18:22

В течение текущих суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня без применения вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Там рассказали, что противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность оккупационных войск зафиксировали вблизи Марьинки.

"Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. Вследствие враждебной деятельности ни один военнослужащий из состава Объединенных сил сегодня не пострадал", - отметили в пресс-центре.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимали решение на открытие огня.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили военные.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс боевые действия
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