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Окупаційна влада Криму хоче заповнити школи й садки озброєною "охороною"

Понеділок, 22 жовтня 2018, 19:35
Окупаційна влада Криму хоче заповнити школи й садки озброєною охороною

Ставленик Кремля в Криму Сергій Аксьонов заявив про необхідність озброїти осіб, що будуть "охороняти" школи та дитячі садки окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК.

Аксьонов хоче, щоб у всіх школах і дитячих садах Криму з'явилася "охорона з табельною зброєю".

"Буду наполягати на тому, щоб школи і дитячі сади, незалежно від ситуації, на постійній основі охороняли тільки атестовані озброєні співробітники з табельною зброєю. Як конкретно виглядатиме рішення з даного питання, можна буде зрозуміти тільки після прийняття його на федеральному рівні", - зазначив Аксьонов.

До кінця поточного тижня так званий "уряд Криму" має узагальнити всі пропозиції щодо посилення заходів безпеки в навчальних та дошкільних закладах.

Посилення заходів безпеки в Криму активно обговорюється після того як 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стались вибух і стрілянина.

Організатором злочину виявився 18-річний студент четвертого курсу коледжу Владислав Росляков, що наклав на себе руки.

Раніше стало відомо, що російське слідство перевіряє нападника на коледж у Керчі Владислава Рослякова на зв’язок з українськими націоналістичними організаціями "Правий сектор" та УНА-УНСО.

Кількість жертв у результаті трагедії в коледжі окупованої Керчі зросла до 21.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримКерчзброяокупація
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