Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупационные власти Крыма хотят заполнить школы и детсады вооруженной "охраной"

Понедельник, 22 октября 2018, 19:35
Оккупационные власти Крыма хотят заполнить школы и детсады вооруженной охраной

Ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о необходимости вооружить лиц, которые будут "охранять" школы и детские сады оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК.

Аксенов хочет, чтобы во всех школах и детских садах Крыма появилась "охрана с табельным оружием".

"Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады, независимо от ситуации, на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне", - отметил Аксенов.

До конца текущей недели так называемое "правительство Крыма" обобщит все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных заведениях.

Усиление мер безопасности в Крыму активно обсуждается после того как 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба.

Организатором преступления оказался 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой.

Ранее стало известно, что российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь с украинскими националистическими организациями "Правый сектор" и УНА-УНСО.

Число жертв в результате трагедии в колледже оккупированной Керчи возросло до 21.

Темы: КрымКерчьоружиеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Крым
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
Все новости...
Реклама: