Оккупационные власти Крыма хотят заполнить школы и детсады вооруженной "охраной"

Ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о необходимости вооружить лиц, которые будут "охранять" школы и детские сады оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК.

Аксенов хочет, чтобы во всех школах и детских садах Крыма появилась "охрана с табельным оружием".

"Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады, независимо от ситуации, на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне", - отметил Аксенов.

До конца текущей недели так называемое "правительство Крыма" обобщит все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных заведениях.

Усиление мер безопасности в Крыму активно обсуждается после того как 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба.

Организатором преступления оказался 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой.

Ранее стало известно, что российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь с украинскими националистическими организациями "Правый сектор" и УНА-УНСО.

Число жертв в результате трагедии в колледже оккупированной Керчи возросло до 21.