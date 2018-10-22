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Адвокат: У фігуранта справи "Веджіє Кашка" погіршився стан здоров’я

Понеділок, 22 жовтня 2018, 21:21

Адвокат Еміль Курбединов розповів, що у кримськотатарського активіста, фігуранта "справи Веджіє Кашка" Кязіма Аметова погіршився стан здоров’я.

Про це повідомляє "Кримськотатарська правозахисна група".

Адвокат зустрічався з Аметовим 19 жовтня.

"Я відвідав у слідчому ізоляторі Кязіма Аметова. Здоров'я його погіршується, і дедалі гірше в нього з очима, тиск, проблеми з серцем і шлунком", – сказав Курбединов.

23 жовтня у підконтрольному Кремлі "Верховному суді Криму" призначений розгляд апеляційної скарги на продовження Аметову міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

11 вересня контрольований Кремлем "Київський райсуд Сімферополя" продовжив на 2 місяці арешт 4 фігурантам "справи Веджіє Кашка" – Асан Чапух, Казім Аметов, Бекір Дегерменджі і Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 листопада.

Теми: Кримокупаціяполітв'язні
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