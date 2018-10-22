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Адвокат: У фигуранта дела "Веджие Кашка" ухудшилось состояние здоровья

Понедельник, 22 октября 2018, 21:21

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что у крымскотатарского активиста, фигуранта дела "Веджие Кашка" Кязима Аметова ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает "Крымскотатарская правозащитная группа".

Адвокат встречался с Аметовым 19 октября.

"Я посетил в следственном изоляторе Кязима Аметова. Здоровье его ухудшается, и все хуже у него с глазами, давление, проблемы с сердцем и желудком", - сказал Курбединов.

23 октября в подконтрольном Кремлю "Верховном суде Крыма" назначено рассмотрение апелляционной жалобы на продление Аметову меры пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, 23 ноября 2017 года в различных районах Крымапрошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

11 сентября подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам "дела Веджие Кашка" – Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 ноября.

Темы: Крымоккупацияполитзаключенные
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