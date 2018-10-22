Аслунд: після розблокування програми МВФ Україна може отримати $8 млрд

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 22:59

Нова програма від МВФ полегшить Україні доступ до фінансування обсягом $8 мільярдів, що дозволить утримувати достатньо стабільний курс гривні наступного року.

Про це в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки" розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Україна на тепер, ймовірно, отримає 2 мільярди доларів від МВФ, 2 мільярди доларів від ЄС та Світового банку, уряд України, ймовірно, розмістить єврооблігації ще на 2 мільярди доларів, також державні компанії, ймовірно, розмістять євробонди ще на 2 мільярди доларів, чи більше", - зауважив Аслунд.

"Цього має бути достатньо, щоб Україна утримувала стабільний обмінний курс наступного року", - додав він.

Аналітик також підкреслив, що програма МВФ дозволить врегулювати дві основні проблеми, що викликали занепокоєння у спостерігачів - обмежені резерви НБУ та обмеженість бюджетних коштів.

Нова програма МВФ дозволить наростити валютні резерви центрального банку, обсяг яких зараз становить біля $16,6 мільярда, що, на думку аналітика, є "абсолютними мінімумом".

"Резерви зростуть до приблизно 25 мільярдів доларів. Цього буде достатньо на наступний рік для України, коли відбудуться вибори", - зауважив Аслунд.

19 жовтня Україна і МВФ домовилися про нову програму на 3,9 мільярда доларів.

Країни G7 схвалили нову програму stand-by між Україною та МВФ.

Теми: МВФ Україна гроші
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