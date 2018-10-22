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Аслунд: после разблокирования программы МВФ Украина может получить $8 млрд

Понедельник, 22 октября 2018, 22:59

Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом 8 млрд долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году.

Об этом в интервью украинской службе "Голоса Америки" рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Украина на теперь, вероятно, получит 2 млрд долларов от МВФ, 2 млрд долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на 2 млрд долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на 2 млрд долларов, или более", - отметил Аслунд.

"Этого должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала стабильный обменный курс в следующем году", - добавил он.

Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать две основные проблемы, вызывавшие беспокойство у наблюдателей - ограниченные резервы НБУ и ограниченность бюджетных средств.

Новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 млрд, что, по мнению аналитика, является "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до примерно 25 млрд долларов. Этого будет достаточно на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

19 октября Украина и МВФ договорились о новой программе на 3,9 миллиарда долларов.

Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ.

Темы: МВФУкраинаденьги
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