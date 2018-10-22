Нестача експертів уповільнює проведення експертиз у справах Майдану - Горбатюк

В Інститутах судових експертиз у Києві та Харкові працюють всього по одному експерту-балісту, це викликає серйозні затримки з балістичною експертизою у справах Майдану.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Так, є дійсно некомплект експертів. Це ситуація, яка стосується не тільки справ Майдану... Це проблематика тих експертних установ, тих відомств, в яких працюють ті експерти. Тобто ми призначаємо, ми пишемо листи, ми пишемо, що нам важливо максимально швидко отримати ці експертизи. Але руху в них не збільшується", — сказав Горбатюк.

За його словами, у Харківському інституті науково-дослідних експертиз та Київському науково-дослідному інституті судових експертиз працюють всього по одному балістичному експертові.

"Неможливо, щоби в провідних науково-експертних установах працювали по одному експерту-балісту, який перевантажений поточною справою і не може приступити до експертиз стосовно подій Майдану", — додав він.

Горбатюк розповів, що деякі експертизи тривають по 2 роки.

Водночас співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталя Баюрко пояснила, що термін виконання експертиз залежить від складності питань та експертних задач.

"Експертизи щодо справ Майдану почали надходити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ще з 2014 року. На сьогодні тоді призначені експертизи є виконаними, матеріали висновків судових експертів надані то тих установ, які призначали ті експертизи. Нові експертизи, що призначають до цього часу виконуються в робочому порядку. Експерти намагаються докладати усіх зусиль, щоб цей процес пришвидшити, але термін їхнього виконання залежить від складності питань та експертних задач", — наголосила Баюрко.

Нагадаємо, 17 липня Генеральна прокуратура почала слідчий експеримент в центрі Києва в межах розслідування "справ Майдану". Експеримент планували завершити протягом місяця. Водночас, цей процес затягнувся донині.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Родини Героїв Небесної Сотні погодилися на те, аби перенести тимчасовий меморіал з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.