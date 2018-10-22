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ГПУ: Родини Героїв Небесної Сотні згодні на перенесення меморіалу

Понеділок, 22 жовтня 2018, 21:45
ГПУ: Родини Героїв Небесної Сотні згодні на перенесення меморіалу

Родини Героїв Небесної Сотні погодилися на те, аби перенести тимчасовий меморіал з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, слідчі провели низку необхідних експертиз, але не можуть цього зробити на "п’ятачку", де розташований тимчасовий меморіал. Горбатюк наголосив, що саме на цьому місці було найбільше вбитих та поранених під час Євромайдану.

"З розумінням того, що ця ситуація може викликати резонанс, може викликати обурення, ми отримали згоду від родин Небесної Сотні (на перенесення меморіалу — ред)", — розповів Горбатюк.

Раніше Горбатюк заявив, що слідчий експеримент на алеї Героїв Небесної сотні може зірватися.

У КМДА на це відповіли, що не могли перенести меморіал, бо він не перебуває на балансі міста.

Нагадаємо, 17 липня Генеральна прокуратура почала слідчий експеримент в центрі Києва в межах розслідування "справ Майдану". Експеримент планували завершити протягом місяця.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураМайданжертви
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