Недостаток экспертов замедляет проведение экспертиз по делам Майдана - Горбатюк

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Понедельник, 22 октября 2018, 23:26

В институтах судебных экспертиз в Киеве и Харькове работают всего по одному эксперту-баллисты, это вызывает серьезные задержки с баллистической экспертизой по делам Майдана.

Об этом в эфире "Громадського" сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, действительно есть некомплект экспертов. Это ситуация, которая касается не только дел Майдана... Это проблематика тех экспертных учреждений, тех ведомств, в которых работают те эксперты. То есть мы назначаем, мы пишем письма, мы пишем, что нам важно максимально быстро получить эти экспертизы. Но движения в них не увеличивается", - сказал Горбатюк.

По его словам, в Харьковском институте научно-исследовательских экспертиз и Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз работают всего по одному баллистическом эксперту.

"Невозможно, чтобы в ведущих научно-экспертных учреждениях работали по одному эксперту-баллисту, который перегружен текущими делами не может приступить к экспертизам относительно событий Майдана", - добавил он.

Горбатюк рассказал, что некоторые экспертизы длятся по 2 года.

В то же время сотрудник Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Наталья Баюрко пояснила, что срок выполнения экспертиз зависит от сложности вопросов и экспертных задач.

"Экспертизы по делам Майдана начали поступать в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз еще с 2014 года. Сегодня тогда назначеные экспертизы являются выполненными и материалы выводов судебных экспертов предоставлены тем учреждениям, которые назначали те экспертизы. Новые экспертизы, которые назначают до сих пор, выполняются в рабочем порядке. Эксперты пытаются прилагать все усилия, чтобы этот процесс ускорить, но срок их выполнения зависит от сложности вопросов и экспертных задач", - отметила Баюрко.

Напомним, 17 июля Генеральная прокуратура начала следственный эксперимент в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана". Эксперимент планировали завершить в течение месяца. В то же время, этот процесс затянулся и длится по сей день.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Семьи Героев Небесной Сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

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