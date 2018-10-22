Гройсман розповів, скільки українських сімей отримають субсидії

Органи соціального захисту населення можуть надати субсидій 7 мільйонам домогосподарств, і бюджет це витримає.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав у понеділок у вечірньому ефірі ICTV, повідомляє "Укрінформ".

"Ця цифра може сягнути 7 мільйонів і ми до цього готові, а саме головне не те, скільки буде субсидіантів, а щоб це було справедливо",- сказав Гройсман.

За його словами, нині триває процес оформлення субсидій на опалювальний період, і ті, хто вже отримував субсидії і не має тих обставин, які можуть вплинути на доступ до субсидії, автоматично отримають перепризначення.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.

Раніше Кабінет Міністрів України ще на два тижні продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною, яка закінчувалася 18 жовтня.

Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання. На сьогодні

Питання цін на газ для населення є одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ.