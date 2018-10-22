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Гройсман рассказал, сколько украинских семей получат субсидии

Понедельник, 22 октября 2018, 23:53

Органы социальной защиты населения могут предоставить субсидий 7 миллионам ​​домохозяйств, и бюджет это выдержит.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает "Укринформ".

"Эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантив, а чтобы это было справедливо", - сказал Гройсман.

По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на доступ к субсидии, автоматически получат переназначения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%.

Ранее Кабинет Министров Украины еще на две недели продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене, которое заканчивалось 18 октября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения.

На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсмансубсидиигаз
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