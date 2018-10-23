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Глава МЗС ФРН звернеться до НАТО для збереження Договору про РСМД

Вівторок, 23 жовтня 2018, 05:21

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас намір вдатися до допомоги Північноатлантичного альянсу, щоб уникнути виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, пише DW.com.

Угоду, що зачіпає "життєво важливі інтереси Європи",  необхідно поставити "на чільне порядку денного НАТО", зазначив міністр.

Він особливо виділив намір Берліна використовувати для збереження договору всі доступні дипломатичні засоби - в тому числі "вплив на Росію".

"Ми не готові запускати нову гонку озброєнь", - підкреслив Маас.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з ракетного договору з Росією.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерний удар тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками та потраплять до раю.

Також Трамп попередив Росію і Китай про плани посилити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

23 жовтня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев обговорили перспективи продовження договору по скороченню і обмеженню стратегічних наступальних озброєнь.

Сторони також обговорили Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), Росія в цій розмові "підтвердила готовність до спільної роботи, спрямованої на усунення взаємних претензій".

Теми: ядерна зброяСШАРосіяНімеччинаНАТО
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