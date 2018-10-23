Глава МИД ФРГ обратится к НАТО для сохранения Договора о РСМД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен прибегнуть к помощи Североатлантического альянса, чтобы избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, пишет DW.com.

Затрагивающее "жизненно важные интересы Европы" соглашение необходимо поставить "во главу повестки дня НАТО", отметил министр.

Он особо выделил намерение Берлина использовать для сохранения договора все доступные дипломатические средства - в том числе "воздействие на Россию".

"Мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул Маас.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна нанести ядерный удар только в ответ и считает, что в таком случае, россияне станут мучениками и попадут в рай.

Также Трамп предупредил Россию и Китай о планах усилить арсенал ядерного оружия для противодействия им.

23 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудили перспективы продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Стороны также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия в этом разговоре "подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий".