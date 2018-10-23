ООС: Бойовики 3 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Щастя

Упродовж минулої доби російські окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Майже у половині випадків війська ООС відкривали вогонь у відповідь.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське.

Опорний пункт українських військ неподалік Щастя зазнав обстрілів з автоматичних та станкових гранатометів протягом майже трьох годин. А найчастіше ворог турбував бійців ООС обстрілами поблизу Мар’їнки та Лебединського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та двох поранено.

Від початку доби, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська вогонь не відкривали.