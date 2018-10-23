ООС: Боевики 3 часа обстреливали позиции ВСУ около Счастья

За прошедшие сутки российские оккупанты 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев войска ООС открывали огонь.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.

Опорный пункт украинских войск неподалеку Счастья находился под обстрелом из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил бойцов ООС обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и двое ранены.

С начала суток, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь не открывали.