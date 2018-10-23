Україна отримала третю золоту медаль на Іграх нескорених

У вівторок, у третій день змагань Ігор нескорених у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони у Facebook.

Зазначається, що Гавриленко побив всі рекорди з пауерліфтингу.

За даними Міністерства внутрішніх справ, чоловік з другою спроби підняв штангу, вагою у 172 кілограми, а з третього - у 177 кілограми, що стало абсолютним максимумом у групі.

Сьогодні третій день змагань Ігор Нескорених у Сіднеї. Він приніс третє золото українській збірній. Олександр Гавриленко здобув золоту медаль з пауерліфтингу у середній вазі!



Вітаємо! Слава Україні! pic.twitter.com/RDnKZ8AeW3 — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2018

Раніше Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games у Сіднеї.

Як повідомлялося, 21 жовтня в перший день змагань "Ігри нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.