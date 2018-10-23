Украина получила третью золотую медаль на Играх непокоренных

Во вторник, в третий день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее, украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

Отмечается, что Гавриленко побил все рекорды по пауэрлифтингу.

По данным Министерства внутренних дел, мужчина со второй попытки поднял штангу весом в 172 килограмма, а с третьей - в 177 килограмм, что стало абсолютным максимумом в группе.

Сьогодні третій день змагань Ігор Нескорених у Сіднеї. Він приніс третє золото українській збірній. Олександр Гавриленко здобув золоту медаль з пауерліфтингу у середній вазі!



Вітаємо! Слава Україні! pic.twitter.com/RDnKZ8AeW3 — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2018

Ранее Александр Белобоков и Сергей Ильчицький получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.

Как сообщалось, 21 октября в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.