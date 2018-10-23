"Бабине літо" закінчилося: Україну накриють дощі з мокрим снігом

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 12:15

У середу по всій Україні очікуються дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, в Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні опади, хуртовина, а на високогір'ї сильний сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише "Інтерфакс-Україна".

Синоптики пояснили, що дощову, вітряну, а в більшості областей і прохолодну, погоду 24 жовтня в Україні будуть визначати активні атмосферні фронти із західної Європи.

Зокрема, вітер в середу очікується південно-західний з переходом в західній частині на північно-західний, 7-12 м/с.

Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в західних областях місцями 25-30 м/с.

За прогнозами температура протягом доби коливатиметься від 3 до 8° тепла, на високогір'ї Карпат 0-2° морозу.

Також в південній частині країни, Донецькій та Луганській областях вночі 4-9° тепла, вдень - 10-15°.

 
Погода на 24 жовтня
Укргідрометцентр

У Києві в середу синоптики прогнозують дощ, пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°.

25 жовтня в Україні також пройдуть дощі, вночі в західних, північних і центральних областях з мокрим снігом.

Вітер в четвер переважно буде західним 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с.

 
Погода на 25 жовтня
Укргідрометцентр

Температура вночі 0-5° тепла, вдень - 3-8°; в південних областях вночі 2-7° тепла, вдень - 7-12°.

У Карпатах прогнозують сніг, заметіль; температура 1-6° морозу.

У Києві в четвер прогнозують дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

Раніше повідомлялося, що "Бабине літо" побило 5 температурних рекордів в Києві.

Українська правда
Теми: погода Україна Київ
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