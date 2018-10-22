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"Бабине літо" побило 5 температурних рекордів у Києві

Понеділок, 22 жовтня 2018, 18:23

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського констатують, що цьогорічне "бабине літо" у столиці завершилось.

Про це йдеться у повідомленні від 22 жовтня на сайті обсерваторії.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13°С, а мінімальна опустилась нижче +10°С. Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила  лише +11°С,  таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь", – констатують метеорологи.

За їхніми даними, цьогорічне "бабине літо" тривало з 7 жовтня по 20 жовтня.

"Воно запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині жовтня побито 5 температурних рекордів", – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялось, найближчої доби в Україну почне надходити чергова порція прохолодного й вологого повітря з північного заходу Європи.

У Києві у вівторок – вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

У середу столиці прогнозують дощову й вітряну погоду: пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

А от 25 жовтня вночі синоптики обіцяють навіть дощ із мокрим снігом. 

Українська правда
Теми: погода
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