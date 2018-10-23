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"Бабье лето" закончилось: Украину накроют дожди с мокрым снегом

Вторник, 23 октября 2018, 12:15

В среду по всей Украине ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, в Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метель, а на высокогорье сильный снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет "Интерфакс-Украина".

Синоптики пишут, что дождливую, ветряную, а в большинстве областей и прохладную, погоду 24 октября в Украине будут определять активные атмосферные фронты из западной Европы.

Ветер в среду ожидается юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с.

Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях местами 25-30 м/с.

По прогнозам температура в течение суток будет колебаться от 3 до 8° тепла, на высокогорье Карпат 0-2° мороза.

Также в южной части страны, Донецкой и Луганской областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

 
Погода на 24 октября
Укргидрометцентр

В столице Украины Киеве в среду ожидают дождь, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8°.

25 октября в Украине также пройдут дожди, ночью в западных, северных и центральных областях с мокрым снегом.

Ветер в четверг преимущественно западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

 
Погода на 25 октября
Укргидрометцентр

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в южных областях ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Карпатах прогнозируют снег, метель; температура 1-6° мороза.

В Киеве - дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

Ранее сообщалось, что "Бабье лето" побило 5 температурных рекордов в Киеве.

Украинская правда
Темы: погодаУкраинаКиев
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