У Путіна натякнули, що санкції будуть проти "непересічних українців"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нові санкції проти України можуть стосуватися як економіки країни, так і окремих громадян.

Про це він сказав журналістам, повідомляє ТАСС.

За його словами ні того, ні іншого сценарію виключати не можна, і уряд РФ зараз готує свої пропозиції.

Відповідаючи на питання, чи піде Кремль на масові санкції проти українських громадян, Пєсков нагадав слова Путіна, який говорив про те, що громадяни України і так страждають через дії політики Києва.

"Український народ був і залишається братським народом Росії, за винятком невдалих представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях", - підкреслив представник Кремля.

Як відомо, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Згідно з указом уряд Росії має визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

У червні 2018 президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України з ввела санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних з Росії.

Серед фізичних осіб виявився російський мільярдер Аркадій Ротенберг і члени його сім'ї.

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