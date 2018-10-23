У Путина намекнули, что санкции будут против "нерядовых украинцев"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против Украины могут касаться как экономики страны, так и отдельных граждан.

Об этом он сказал журналистам, сообщает ТАСС.

По его словам ни того, ни другого сценария исключать нельзя, и правительство РФ сейчас готовит свои предложения.

Отвечая на вопрос, пойдет ли Кремль на массовые санкции против украинских граждан, Песков напомнил слова Путина, который говорил о том, что граждане Украины и так страдают из-за действий политики Киева.

"Украинский народ был и остается братским народом России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - подчеркнул представитель Кремля.

Как известно, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

В июне 2018 президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по ввела санкции до 14 физических лиц и до 30 юридических из России.

Среди физических лиц оказался российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

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