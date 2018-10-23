З'явилося відео масштабного зіткнення автокрана з колоною машин

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 14:10

В мережі з'явилося відео ДТП за участі автокрана у Києві.

Відео з камери спостереження опублікували на Facebook-сторінці ДТП.kiev.ua.

Камера зафіксувала момент в'їзду крана у ряд автомобілів.

Вранці 23 жовтня в центрі Києва на проспекті Лесі Українки автокран зім'яв 18 автівок.

Згідно з повідомленням поліції, пошкоджено 18 легкових автівок і вантажівка.

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, двом із них надали медичну допомогу без госпіталізації.

За попередньою інформацією, у автокрана відмовили гальма.

Теми: ДТП Київ
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