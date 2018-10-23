З'явилося відео масштабного зіткнення автокрана з колоною машин
В мережі з'явилося відео ДТП за участі автокрана у Києві.
Відео з камери спостереження опублікували на Facebook-сторінці ДТП.kiev.ua.
Камера зафіксувала момент в'їзду крана у ряд автомобілів.
Вранці 23 жовтня в центрі Києва на проспекті Лесі Українки автокран зім'яв 18 автівок.
Згідно з повідомленням поліції, пошкоджено 18 легкових автівок і вантажівка.
Троє осіб отримали тілесні ушкодження, двом із них надали медичну допомогу без госпіталізації.
За попередньою інформацією, у автокрана відмовили гальма.