З'явилося відео масштабного зіткнення автокрана з колоною машин

В мережі з'явилося відео ДТП за участі автокрана у Києві.

Відео з камери спостереження опублікували на Facebook-сторінці ДТП.kiev.ua.

Камера зафіксувала момент в'їзду крана у ряд автомобілів.

Вранці 23 жовтня в центрі Києва на проспекті Лесі Українки автокран зім'яв 18 автівок.

Згідно з повідомленням поліції, пошкоджено 18 легкових автівок і вантажівка.

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, двом із них надали медичну допомогу без госпіталізації.

За попередньою інформацією, у автокрана відмовили гальма.