Появилось видео масштабного столкновения автокрана с колонной машин

В сети появилось видео ДТП с участием автокрана в Киеве.

Видео с камеры наблюдения опубликовали на Facebook-странице ДТП.kiev.ua.

Камера зафиксировала момент въезда крана в ряд автомобилей.

Утром 23 октября в центре Киева на проспекте Леси Украинки автокран смял 18 автомобилей.

Согласно сообщению полиции, повреждены 18 легковых автомобилей и грузовик.

Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По предварительной информации, у автокрана отказали тормоза.