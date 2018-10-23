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Появилось видео масштабного столкновения автокрана с колонной машин

Вторник, 23 октября 2018, 14:10
Появилось видео масштабного столкновения автокрана с колонной машин

В сети появилось видео ДТП с участием автокрана в Киеве.

Видео с камеры наблюдения опубликовали на Facebook-странице ДТП.kiev.ua.

Камера зафиксировала момент въезда крана в ряд автомобилей.

Утром 23 октября в центре Киева на проспекте Леси Украинки автокран смял 18 автомобилей.

Согласно сообщению полиции, повреждены 18 легковых автомобилей и грузовик.

Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По предварительной информации, у автокрана отказали тормоза.

Темы: ДТПКиев
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